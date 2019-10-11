رياضة | محمد صلاح يواصل إثارة الجدل بصورة جديدة مع حسناء برازيلية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يواصل إثارة الجدل بصورة جديدة مع حسناء برازيلية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، صورته برفقة عارضة أزياء برازيلية، على غلاف مجلة "GQ " العالمية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وكان محمد صلاح حصد جائزة رجل العام من نسخة الشرق الأوسط لمجلة "GQ "العالمية، في إحدى الحفلات التي نظمتها مدينة دبي الإماراتية

وتواجد محمد صلاح في حفل المجلة العالمية والذي أقيم في مدينة دبي برفقة مجموعة من الفنانين والإعلاميين على مستوي الوطن العربي، أبرزهم يسرا ومينا مسعود، وباسم يوسف، وياسمين الخطيب وآسر ياسين.

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وفاجئ "صلاح" جمهوره اليوم الجمعة بنشر صورته برفقة عارضة الأزياء البرازيلية "أليساندرا أمبروسيو" على غلاف مجلة "GQ" الشهيرة، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وتفاعل جمهور "صلاح" مع صوره مع عارضة الأزياء الحسناء عبر السوشيال ميديا.

ويغيب محمد صلاح عن معسكر منتخب مصر الحالي بسبب معاناته من الإجهاد، ويلتفي الفراعنة مع منتخب بتسوانا يوم 14 أكتوبر الجاري، على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.