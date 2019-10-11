رياضة | صانع ألعاب جديد في ريال مدريد بقرار من زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صانع ألعاب جديد في ريال مدريد بقرار من زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد العديد من المفاجآت في تشكيل ريال مدريد الإسباني تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان.

صحيفة دون بالون الإسبانية ذكرت في تقرير لها اليوم إن الابن الثالث للمدرب الفرنسي زين الدين، ثيو تم استدعاؤه لقائمة الفريق اليوم للمشاركة في التدريبات في ظل غياب 12 لاعبا بسبب ارتباطهم مع منتخباتهم في فترة التوقف الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب البالغ من العمر 16 عاما، هو مميز للغاية ويلعب في مركز صانع الألعاب وربما يكون له دور خلال الفترة القادمة مع الميرينجي.

ثيو هو الابن الثالث لزيدان حيث ظهر من قبل كل من إنزو في فترة تواجد زيدان كمساعد لكارلو أنشيلوتي ولوكا الذي أعير في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.