رياضة | وكيل كهربا يفجر مفاجأة عن انتقاله للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل كهربا يفجر مفاجأة عن انتقاله للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر أحمد يحيي وكيل أعمال محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق وفريق أفيس البرتغالي الحالي مفاجأة حول توقيعه للأهلي بالفترة الحالية.

وانتشرت شائعات في الساعات الماضية عن توقيع كهربا على عقود انتقاله للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف بداية من شهر يناير المقبل مع دفع الشرط الجزائي في عقده 400 ألف دولار للنادي البرتغالي.

هل وقع كهربا للأهلي؟

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وقال وكيل أعمال كهربا، إنه لم يوقع حتي الآن على عقود انتقاله للأهلي نافياً الشائعات النتي انتشرت في الفترة الماضية.

واضاف وكيله: كل ما أثير عار تمامًا من الصحة وأن اللاعب لم يوقع على أي ورقة رسمية حتى الآن وهو ما شجع إدارة الزمالك على التحرك لحل الأمر.

ويسعي مجلس إدارة نادي الزمالك في الساعات الجارية إنهاء أزمة محمود عبد المنعم كهربا بشكل ودي من أجل عودته من جديد للنادي وغلق باب انتقاله للأهلي.

ولم تمانع إدارة الزمالك في عودة اللاعب مع قيامه بتقديم بيان إعتذار للجماهير والاتفاق على المقابل المادي الجديد لترضيته للموافقة على العودة.