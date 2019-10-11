رياضة | مفاجأة.. زيدان يرفض صفقة ريال مدريد الكبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. زيدان يرفض صفقة ريال مدريد الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير إعلامية مفاجأة من العيار الثقيل، بخصوص رفض الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني، التعاقدمع صفقة مدوية يستهدفها النادي الملكي خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وذكر الإعلامي بيبي استرادا لبرنامج "الشرينجيتو" أن الفرنسي زين الدين زيدان يرفض إنضمام الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط توتنهام هوتسبير لصفوف نادي ريال مدريد حيث يري أنه صفقة غير ضرورية بالنسبة للفريق المدريدي بالفترة الحالية.

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وكانت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز تسعي لحسم صفقة الدنماركي "إريكسن" خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم صفوف الفريق الملكي بالموسم الحالي، في ظل تذبذب نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ويرفض "زيدان" إنضمام "إريكسن" لريال مدريد حيث لا يري ضرورة للتعاقد معه، ويستهدف المدرب الفرنسي التعاقد مع مواطنه بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، ولكن النادي الإنجليزي يتمسك باللاعب ويرفض رحيله.

الجدير بالذكر أن "إريكسن" كان ضمن الصفقات المستهدفة لريال مدريد الصيف الماضي، ولكن رغبة "زيدان" في الحصول على خدمات "بوجبا" حالت دون إتمام الصفقة.