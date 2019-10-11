رياضة | 19 لاعبا في قائمة بلطيم لمواجهة سبورتنج كاسل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 19 لاعبا في قائمة بلطيم لمواجهة سبورتنج كاسل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فريق بلطيم قائمة فريقه لمواجهة سبورتنج كاسل، غدا ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث، والتي تقام علي ملعب استاد طنطا في الثالثة عصرا، وضمت القائمة 19 لاعبا :-

محمد ناصر، ومحمد خليفة، وهشام يسري، ومحمود قاسم

باسم العربي، ونادر عبدالجواد، وحسن علي، ومحمد جمال

حاتم صلاح، وإسلام جمعة، ومحمد السعيد، والسعيد وفا

أحمد أيوب، ومحمود ربيع، ومتولي أحمد، وعماد خيري، ومحمد الشوبكي، وحسام حسن، وطه سالم.