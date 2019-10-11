رياضة | زكريا يكشف عن دور صلاح في رحلة علاجه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زكريا يكشف عن دور صلاح في رحلة علاجه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن دور محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، في دعمه نفسيا ومعنوبا خلال الفترة الماضية.

وأكد مؤمن زكريا، على دعم محمد صلاح الكامل، من خلال الاطمئنان عليه يوميا والتحدث إليه، للإطلاع على حالته الصحية.

وأضاف زكريا في مقابلة إعلامية أمس الخميس على هامش احتفال الفريق بالدوري رقم 41 في تاريخه، "صلاح، عرض عليا الخضوع للعلاج تحت إشراف أطباء من ألمانيا أو إنجلترا".

وتابع، "أود أن أتقدم له بكل الشكر والتقدير على وقفته بجانبي طوال هذه المدة دون كلل، كما أشكر جماهير الكرة المصرية والأهلي والزمالك، على دعائهم ليا للعودة مجددا".

رحلة علاج مؤمن زكريا:

وكان زكريا، خضع للعلاج من إصابته نفسيا، بالعاصمة الألمانية برلين، قبل أن يعود للقاهرة بالساعات الماضية في انتظار التقارير الطبية.

ومن المقرر أن يتسلم زكريا، التقرير الطبي الخاص به من الطبيب المعالج، لبدء برنامجه التأهيلي والعلاجي، قبل العودة مجددا للتدريبات الجماعية.

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وحرص حسام عاشور قائد الأهلي، على تقديم زميله بالفريق مؤمن زكريا، على هامش احتفال النادي بالدوري، مؤكدا دعمه له وكل زملائه حتى العودة للملاعب مرة أخرى عقب الانتهاء من فترة علاجه".

واختتم عاشور حديثة، بتقديم فيديو وأغنية مسجلة من جميع اللاعبين لدعم مؤمن زكريا، خلال فترة علاجه تحت عنوان "بكرة هترجع يا مؤمن".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلقب بطولة الدوري المصري، موسم 2018- 2019 للمرة الـ41 في تاريخه معززا رقمه كأكثر الأندية المصرية تتويجا باللقب.

وخاض الأهلي في الموسم الماضي 34 جولة ببطولة الدوري الممتاز ونجح في تحقيق الفوز في 25 مباراة كأكثر فرق الدوري تحقيقا للفوز وتعادل خمس مرات، وخسر أربع مباريات.

وحسم الأهلي لقب الدوري بالوصول للنقطة 80 وبفارق 8 نقاط عن الوصيف، وكان الفريق حسم اللقب قبل نهاية المسابقة رسميا بأسبوع واحد.

وشهد حفل التكريم حضور أعضاء مجلس إدارة الأهلي والشركة الراعية للنادي واللجنة الخماسية التي تُدير اتحاد الكرة.

ووجهت إدارة النادي الأهلي الدعوة لجميع أفراد الجهاز الفني السابق للفريق، واللاعبين الذين رحلوا عن النادي، واللاعبين الذين تمت إعارتهم، حيث حرصت إدارة الأهلي على توجيه الدعوة لكن من ساهم في حصول الفريق على درع الدوري الموسم الماضي.