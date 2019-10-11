رياضة | الفراعنة لا يخسرون.. تاريخ مواجهات مصر وبتسوانا (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفراعنة لا يخسرون.. تاريخ مواجهات مصر وبتسوانا (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد منتخب مصر لخوض أولي مبارياته الودية تحت قيادة حسام البدري المدير الفني الجديد للفراعنة، حيث يلتقي المنتخب مع نظيره منتخب بتسوانا في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، على استاد "برج العرب" بالإسكندرية، في إطار الاستعدادات للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021.

وتولي حسام البدري القيادة الفنية لمنتخب مصر خلفًا للمدرب المكسيكي "خافيير أجيري" والذي رحل بعد إخفاق الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا 2019 وخروجه من دور الـ16 علي يد منتخب جنوب إفريقيا، ويتكون جهاز "البدري" من: محمد بركات مديرا للمنتخب، وطارق مصطفى وأحمد أيوب "مدرب عام"، وسيد معوض مدربا مساعدا، وأيمن طاهر لحراسة المرمى، وأنيس الشعلانى معدا بدنيا.

ويتطلع حسام البدري وجهازه المعاون لتحقيق الفوز علي منتخب بتسوانا في أول مباراة مع المنتخب الوطني، حتي يحصل على دفعة معنوية قوية تساعده في مهمته الصعبة مع الفراعنة كما يتطلع "البدري" لتجربة جميع العناصر المختارة بقائمة الفريق حتي يبدأ تشكيل القوام الأساسي للمنتخب والذي سيعتمد عليه في المرحلة القادمة.

قائمة منتخب مصر لمواجهة بتسوانا

شهدت قائمة منتخب مصر استبعاد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بداعي معاناته من الإجهاد، وضمت قائمة منتخب الفراعنة لمواجهة بتسوانا كل من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي ومحمد عواد ومحمد بسام في حراسة المرمى

خط الدفاع: أحمد فتحي رجب بكار ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن أشرف وعبدالله جمعة ومحمد حمدي وأحمد حجازي.

خط الوسط: طارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي أفشة وعمر جابر ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجيه.

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خط الهجوم: أحمد حسن كوكا وعمر السعيد وحسام حسن.

تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد بتسوانا:

تقابل منتخب مصر مع نظيره منتخب بتسوانا في 5 مواجهات سابقة (4 مباريات في تصفيات أمم إفريقيا - 1 مباراة ودية)، فاز منتخب الفراعنة في 3 مباريات، وحسم التعادل مباراتين، ولم يحقق المنتخب البتسواني أي إنتصار.

سجل لاعبو منتخب مصر 6 أهداف في شباك منتخب بتسوانا، واستقبلت شباكه هدفًا وحيدًا.

أول مواجهة جمعت المنتخبين كانت في 7 أكتوبر لعام 2006 في تصفيات أمم إفريقيا، وانتهت بالتعادل السلبي.

تجدد اللقاء بين المنتخبين المصري والبتسواني مرة أخري في 13 أكتوبر عام 2007 بالتصفيات الإفريقية، وفاز الفراعنة بهدف دون رد سجله محمد فضل مهاجم الأهلي السابق.

والتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب بتسوانا عام 2010 في تصفيات أمم إفريقيا، وفاز في مباراة الذهاب 2-0 سجلهما محمد النني ومحمد صلاح، وكرر انتصاره بنفس النتيجة في لقاء الإياب وسجل الهدفين صلاح وعمرو جمال.

أما المواجهة الاخيرة بين المنتخبين كانت في 4 يونيو 2013 مباراة ودية انتهت بفوز الفراعنة 1-0 سجله أحمد حجازي.