شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة سارة لجماهير النصر بشأن نجم الفريق والان مع التفاصيل
كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الجمعة 11 أكتوبر عن مفاجأة سارة لجماهير نادي النصر بشأن نجم الفريق.
نجم النصر يعود لتدريبات الفريق
وأكدت تقارير صحفية أن البرازيلي "جوليانو دي باولا" لاعب وسط النصر عاد لتدريبات الفريق أمس الخميس بشكل طبيعي.
وكان جوليانو يعاني من إصابة منعته من المشاركة مع النصر في الفترة الماضية ولكنه الآن تعافى وأصبح جاهزا بشكل كامل للمشاركة في المباريات.
ترتيب النصر في الدوري السعودي
ويتواجد نادي النصر في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط من أصل 5 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.
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