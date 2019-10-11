شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلي خاص لثلاثي الأهلي «السولية ومتولي ومحسن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وضع توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للأهلي، برنامجا تأهيلياً لثلاثي الفريق المصاب عمرو السولية ومحمود متولي ومروان محسن، لتنفيذه بشكل تدريجي بعد الانتهاء من المرحلة التأهيلية التي ينفذها الثلاثي في الوقت الحالي، تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يسعى بينكيل لتجهيز الثلاثي بناء على التقارير الطبية التي تسلمها من الجهاز الطبي، بشأن تطورات برامج تأهيل اللاعبين، والوقت الزمني الذي يحتاجه كل لاعب لإعلان جاهزيته بشكل تام من أجل الدخول في التدريبات الجماعية للفريق بشكل تدريجي.

وأجرى المهاجم مروان محسن جراحة في الوجه خلال الفترة الماضية، بعد إصابته في مباراة سموحة الافتتاحية بمشوار مسابقة الدوري، فيما يعاني محمود متولي، مدافع الفريق، من الإصابة في العضلة الخلفية، تعرض لها في مباراة الزمالك في السوبر المحلي، كما يعاني عمرو السولية من الإصابة في الرباط الخارجي بالكاحل، والتي تعرض لها في مباراة أسوان الأخيرة في الدوري.