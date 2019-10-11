شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يطمئن على رباعي الأهلي بالمنتخب الأولمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أجرى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، اتصالًا هاتفيًا بلاعبي الفريق المتواجدين في معسكر المنتخب الأولمبي، الذي يستعد لخوض مباراة ودية أمام منتخب جنوب إفريقيا، في إطار الاستعدادات لخوض بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة، التي تنظمها مصر، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.

ويضم المنتخب الأولمبي بين صفوفه من لاعبي الأهلي الرباعي رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي ومصطفى شوبير.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، حرص مدير الكرة بالأهلي على تحفيز اللاعبين وتدعيمهم قبل مواجهة جنوب إفريقيا الودية اليوم.