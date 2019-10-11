نجم ليفربول يدافع عن صلاح وماني 

الجمعة 11 أكتوبر 2019

علّق لاعب وسط المنتخب البرازيل وليفربول فابينيو، على أزمة محمد صلاح وساديو ماني ثنائي الريدز في مباراة بينرلي بالدوري الإنجليزي.



المباراة شهدت أحداثًا ساخنة حيث كان لليفربول فرصة لتسجيل الهدف في الدقيقة 84 من عمر المباراة، وكانت الكرة مع صلاح إلا أنه لم يمرر لماني الأمر الذي جعل السنغالي ينفعل خاصة بعد قيام يورجن كلوب بتبديل ماني.

فابينيو قال في تصريحات عبر صحيفة "ليفربول الإيكو" الإنجليزية :"خلال المباريات جميع اللاعبين يسيطر عليهم التوتر، هذه الواقعة ليست الأولى بين اللاعبين ولن تكون الأخيرة".

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وأضاف لاعب الوسط البرازيلي :"العلاقة بين صلاح وماني جيدة للغاية رغم التوتر التي كانت بين اللاعبين خلال هذه المباراة".

وواصل :"في اليوم التالي من المباراة ظهر الثنائي يمزحان مع بعض ويتحدثان سويًا، فهما تجمعهما صداقة قوية".

ليفربول يتصدر حاليًا مسابقة الدوري الإنجليزي بعد مرور 8 جولات حيث يمتلك "الريدز" 24 نقطة بفارق 8 نقاط كاملة عن ملاحقه مانشستر سيتي.

ويواجه ليفربول عقب نهاية التوقف الدولي غريمه مانشستر يونايتد حيث ستقام المباراة على ملعب "أولد ترافورد" ضمن قمة الجولة التاسعة من منافسات بريميرليج.