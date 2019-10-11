التشكيل المتوقع لمواجهة إنجلترا ضد التشيك

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الجمعة 11 أكتوبر 2019
يواجه منتخب التشيك نظيره الإنجليزي مساء اليوم في التاسعة الا ربع على ملعب " إدين إرينا"، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"
وجاء تشكيل التشيك المتوقع دون أي غيابات كالتالي:
حراسة مرمى: توماس فاتشيليك في خط الدفاع: فيليب كوفال ، ماريك سوتشي، كلوستكا، بافيل كادبرابيك.
في خط الوسط الدفاعي : فلاديمير واريدا، توماس سوتشيك، لوكاس ماسوبوشي.
في خط الوسط الهجومي: أليكس كرال، ياكوب بانكتو
في الهجوم: بارتيك تشيك
بينما جاء تشكيلة منتخب إنجلترا المتوقع أمام التشيك كالتالي:
حراسة مرمى: جوردان بيكفورد
ف ي خط الدفاع: بن تشيلويل، هاري ماجوير، مايكل كين، أليكساندرآرنولد.
في خط الوسط الدفاعي: جوردان هيندرسون، ديكلان رايس، روس باركلي ،رحيم ستيرلينج.
وفي خط الهجوم: هاري كين ،ماركوس راشفورد.
وسيعاني المنتخب الإنجليزي من عدة غيابات: فابيان ديلف لاعب وسط بالأضافة إلى جيمس ماديسون، لاعب وسط إيفرتون بسبب الإصابة و ليستر سيتي .
ويحتل منتخب إنجلترا المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، ويأتي منتخب التشيك في المركز الثاني في المجموعة الأولي برصيد 9 نقاط، في دوري الأمم الأوروبية.
ويطمح المنتخب التشيكي لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة التي ستقام على ملعبه في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020 .
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