التشكيل المتوقع لمواجهة إنجلترا ضد التشيك

الجمعة 11 أكتوبر 2019

يواجه منتخب التشيك نظيره الإنجليزي مساء اليوم في التاسعة الا ربع على ملعب " إدين إرينا"، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"



وجاء تشكيل التشيك المتوقع دون أي غيابات كالتالي:

حراسة مرمى: توماس فاتشيليك في خط الدفاع: فيليب كوفال ، ماريك سوتشي، كلوستكا، بافيل كادبرابيك.

في خط الوسط الدفاعي : فلاديمير واريدا، توماس سوتشيك، لوكاس ماسوبوشي.

في خط الوسط الهجومي: أليكس كرال، ياكوب بانكتو

في الهجوم: بارتيك تشيك

بينما جاء تشكيلة منتخب إنجلترا المتوقع أمام التشيك كالتالي:

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حراسة مرمى: جوردان بيكفورد

ف ي خط الدفاع: بن تشيلويل، هاري ماجوير، مايكل كين، أليكساندرآرنولد.

في خط الوسط الدفاعي: جوردان هيندرسون، ديكلان رايس، روس باركلي ،رحيم ستيرلينج.

وفي خط الهجوم: هاري كين ،ماركوس راشفورد.

وسيعاني المنتخب الإنجليزي من عدة غيابات: فابيان ديلف لاعب وسط بالأضافة إلى جيمس ماديسون، لاعب وسط إيفرتون بسبب الإصابة و ليستر سيتي .

ويحتل منتخب إنجلترا المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، ويأتي منتخب التشيك في المركز الثاني في المجموعة الأولي برصيد 9 نقاط، في دوري الأمم الأوروبية.

ويطمح المنتخب التشيكي لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة التي ستقام على ملعبه في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020 .