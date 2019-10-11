برشلونة يراقب نجم الدوري الألماني

الجمعة 11 أكتوبر 2019

يرغب نادي برشلونة في الحصول على توقيع خدمات نجم الدوري الألماني خلال الميركاتو الصيفي المقبل .



وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن نادي برشلونة ليس لديه شك في موهبة كاي هافرتز لاعب بايرن ليفركوزن ونجم الدوري الألماني المتألق مؤخرًا .

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وأوضحت الصحيفة المقربة من برشلونة، أن إدارة البرسا تعتبر نجم الدوري الألماني هو الأفضل في البوندسليجا مؤخرًا، حيث تسائل مسؤولو برشلونة حول القيمة المادية للتعاقد مع اللاعب.

وكشف الصحيفة المذكورة أعلاه، أن رد إدارة النادي الألماني جاء برفض رحيله خلال الميركاتو الشتوي القادم، إلا أن سعر سيتجاوز حاجز 70 مليون يورو .

حيث وصل البرسا إلى النقطة 16 محتلًا وصافة الترتيب، بفارق نقطتين فقط عن غريمه التاريخي ريال مدريد المتصدر برصيد 18 نقطة .