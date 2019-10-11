الاتحاد الجزائري يستنكر الاعتداء على بوداوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الجزائر
استنكر الاتحاد الجزائري لكرة القدم الاعتداء اللفظي الذي تعرض له اللاعب هشام بوداوي، لاعب خط وسط نادي نيس الفرنسي، في نهاية المباراة الودية التي تعادل فيها المنتخب الجزائري مع ضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية 1 / 1 مساء أمس الأول.
وأوضح الاتحاد الجزائري أن بوداوي تعرض لاعتداء لفظي «دنيء» من قبل أحد الصحافيين، بداعي رفضه الإدلاء بأي تصريح في المنطقة المختلطة عقب نهاية المباراة. وأشار الاتحاد إلى أن هذا الاعتداء أثار غضب لاعبي المنتخب وأعضاء مختلف الأجهزة وحتى الصحافيين، وكذلك تضامنهم مع اللاعب.
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