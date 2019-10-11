عرس تاريخي ينتظر الأخضر في فلسطين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

توشح الفلسطينيون بقياداتهم السياسية والرياضية والشعبية بشالات وطنية لاستقبال بعثة المنتخب السعودي الكروي الأول التي تصل رام الله ظهر اليوم، في أول زيارة تاريخية كروية لفلسطين، لخوض لقاء الذهاب في التصفيات الآسيوية المزدوجة للوصول إلى نهائيات كأس العالم 2022 بالدوحة، ونهائيات كأس الأمم الآسيوية بالصين 2023.

وأبرز الفلسطينيون مظاهر الاستقبال للبعثة السعودية في الميادين العامة وعلى مستوى التواصل الاجتماعي، والتي تعبر عن عميق التلاحم بين الشعبين، وأكمل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم تجهيزاته لاستقبال أكبر بعثة كروية سعودية، والتي تضم 150 فردا ستدخل رام الله في 3 حافلات مجهزة، بعد أن تنطلق من مطار علياء بالأردن، آتية بطائرة الأخضر من مطار القصيم صباح اليوم، عقب أن خاض المنتخب السعودي مواجهته الثانية في التصفيات أمام سنغافورة وكسبها بثلاثية نظيفة.

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ونال المنتخب السعودي حصة تدريبية اعتيادية أمس بعد أن احتفى أبناء عائلة الراحل صالح السلمان ببعثة المنتخب أمس.

وحث الفلسطينيون على أهمية استقبال البعثة السعودية باستقبال حار لجعله عرسا وطنيا خالصا، بحيث يكون متكامل العناصر والأركان، بدءا بالاستقبال من شخصيات رسمية واعتبارية، ورفع درجة الاستقبال على أعلى مستوى، منذ وصول البعثة السعودية رام الله ومرورا بطرقها لفندق ميلينيوم رام الله المعد لإقامة الأخضر وأثناء ذهابه لملعب المواجهة ملعب فيصل الحسيني عصرا لأداء أولى حصصه التدريبية.

ويفتقد المنتخب الفلسطيني في مواجهته أمام السعودية لاعبيه عدي الصباغ المحترف بالسالمية الكويتي للإصابة ومحمد درويش لتراكم البطاقات.

واستدعى مدرب منتخب المناضلين الفلسطيني 7 لاعبين محترفين في الخارج للدخول في معسكرهم الحالي لمواجهة الأخضر الثلاثاء، وهم: ياسر حمد (بور تغاليتي الإسباني)، نظمي البدوي (سينسيناتي الأمريكي)، إسلام البطران (الجزيرة الأردني)، تامر صيام (حسنية أكادير المغربي)، محمود وادي (المصري البورسعيدي)، محمد بلح (صحم العماني)، صالح شحادة (ثون السويسري) الذي يلعب بالدوري الممتاز.