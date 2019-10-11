رينارد: سنحافظ على نظافة شباكنا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم هيرفي رينارد «فرنسي» أنه يسعى للحفاظ على شباك المنتخب السعودي نظيفة في المباريات المقبلة، ومواصلة الانتصارات والاستمرار في صدارة المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال وكأس آسيا.

وقال رينارد «هدفي في المباراة كان عدم استقبال أي هدف، لذلك رغم التقدم كنت أطالب اللاعبين بالتركيز والبقاء في المراكز بشكل مثالي والمحافظة على نظافة الشباك».

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وقدم المدرب الفرنسي شكره وتقديره للاعبي فريقه بعد تحقيقهم الانتصار الأول في التصفيات الآسيوية المزدوجة للتأهل لكأس العالم 2022 المقررة في قطر وكأس أمم آسيا التي ستقام في الصين عام 2023

وأوضح «أهدرنا العديد من الفرص على المرمى، ولكن حققنا نتيجة إيجابية، وسنعمل بشكل أكبر في المستقبل لكيلا نقع في ذلك»، أضاف «أود أن أشكر الجماهير على الدعم والمؤازرة طوال المباراة، كانوا داعمين لنا لتحقيق الفوز».

وتابع المدرب الفرنسي حديثه قائلا «دخلنا المباراة ونحن عازمون على الفوز، أشكر اللاعبين على المستوى المميز طوال المباراة».