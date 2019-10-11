عبدالعزيز الفيصل: كملوها أمام فلسطين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض دعا رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل، المنتخب السعودي لمواصلة مستواه المتميز ونتائجه الجيدة خلال مواجهة فلسطين الثلاثاء المقبل، في ثالث مبارياته بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023. وأجرى رئيس هيئة الرياضة اتصالا هاتفيا برئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل وبعثة المنتخب السعودي الأول، مهنئا بالفوز، وقدم تحيته للجهازين الفني والإداري واللاعبين على المستوى والنتيجة التي حققها المنتخب في المباراة والحصول على النقاط الثلاث وتصدره للمجموعة، متمنيا أن يواصل اللاعبون جهودهم وتقديم مستوياتهم المميزة في القادم من المباريات بداية باللقاء المقبل أمام المنتخب الفلسطيني الذي سيقام الثلاثاء المقبل في رام الله الفلسطينية، والظهور بصورة مشرفة والعودة بنتيجة إيجابية.



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