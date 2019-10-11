الوحدة الإماراتي يقيل الهولندي شتاين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أبوظبي قرر نادي الوحدة الإماراتي إقالة الهولندي موريس شتاين من منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بسبب سوء نتائج الفريق في الموسم الجديد من دوري الخليج العربي الإماراتي. وذكرت صحيفة «الاتحاد» الإماراتية أمس أن النادي قرر، بشكل مفاجئ، إقالة المدرب بعد أسبوع من هزيمة الوحدة أمام بني ياس 3 / 4 في الدوري، وهي الخسارة الثانية للفريق خلال أول ثلاث مباريات له بالدوري.



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