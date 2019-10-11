الكويت تحتج على إساءات جماهير كرة القدم الأردنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، نقل إليه خلاله استياء الكويت واستهجانها لما صدر عن الجماهير من إساءات للكويت من خلال الهتافات التي تمثل إقحاما للرياضة بأمور لا تمت لها بصلة بل وتشويها لمقاصدها، خلال مباراة المنتخبين الكويتي والأردني التي انتهت بالتعادل أمس الأول في عمان.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان إن الوزير الصفدي عبر من جانبه عن أسفه واستيائه من هذه التصرفات، التي لا تعكس طبيعة العلاقات الأخوية وما يكنه الشعب الأردني من تقدير لأشقائه في الكويت، مؤكدا أن بلاده لن تقبل بمثل هذه الإساءات وستباشر اتخاذ إجراءاتها لمعرفة من يقف خلفها ومحاسبته.