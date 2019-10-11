إسبانيا تبحث عن تأهل مبكر ليورو 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بعدما قدم مسيرة رائعة في التصفيات حتى الآن، يستعد المنتخب الإسباني بقيادة مديره الفني الجديد روبرت مورينو لتتويج هذه المسيرة بالتأهل المبكر إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) خلال الأيام القليلة المقبلة.
ووجد مورينو نفسه في بؤرة الأضواء بشكل مفاجئ عندما تولى مسؤولية الفريق في يونيو الماضي خلفا لمواطنه لويس إنريكي الذي اضطر وقتها للتنحي عن تدريب الفريق من أجل الاعتناء بابنته المصابة بالسرطان قبل أن توافيها المنية مؤخرا.
ويستطيع المدرب المغمور مورينو قيادة الفريق إلى نهائيات يورو 2020 إذا حقق الفوز على نظيريه النرويجي اليوم، والسويدي الثلاثاء المقبل في التصفيات.
وكان مورينو مساعدا لإنريكي في قيادة الفريق منذ أن تولى الأخير تدريب الفريق في يوليو 2018 ثم تولى مورينو المسؤولية في مارس الماضي بشكل موقت قبل تعيينه رسميا فيما بعد.
ولم يسبق لمورينو (42 عاما) أن خاض تجربة الاحتراف خلال مسيرته كلاعب، كما لم يسبق له تدريب فريق أول بأي ناد كبير.
وسبق للمنتخب الإسباني الفوز بلقب البطولة الأوروبية ثلاث مرات في 1964 و2008 و2012.
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