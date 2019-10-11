تطورات جديدة في صفقة «كهربا».. وكيل اللاعب ينفي توقيعه للأهلي.. والزمالك يتواصل معه لإعادته إلى القلعة البيضاء مجدداً

الموجز

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن مجلس إدارة النادي، برئاسة المستشار مرتضى منصور، قام خلال الساعات الماضية بمحاولات لإنهاء أزمة لاعب الفريق السابق محمود كهربا بشكل ودي ووقف انتقاله إلى الأهلي.

ونقل موقع "صدى البلد" عن المصدر قوله إن كهربا عاد إلى مصر لقضاء إجازة قصيرة، وتواصل نادي الزمالك وكيل أعمال اللاعب أحمد يحيى لإعادة فتح ملف كهربا من جديد، واستفسروا منه عن حقيقة توقيع اللاعب للنادي الأهلي.

وأضاف المصدر أن الوكيل أكد أن كهربا لم يوقع للأهلي نهائيًا، وأن كل ما أثير خلال الساعات الماضية عن توقيعه للقلعة الحمراء غير صحيح، وأنه لم يوقع على أي ورقة رسمية حتى الآن وهو ما شجع إدارة الزمالك على التحرك لحل الأمر.

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وأكد المصدر أن إدارة نادي الزمالك لم تمانع في عودة اللاعب مع قيامه بتقديم بيان اعتذار للجماهير، بالإضافة إلى الاتفاق على المقابل المادي له وترضيته من الناحية المالية، لتصبح الكرة في ملعب كهربا حاليًا لحسم الأمر بشكل نهائي.

والأربعاء الماضي، ذكرت وسائل إعلامية أن النادي الأهلي نجح في الحصول على توقيع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الزمالك السابق، والمحترف حاليًا بالدوري البرتغالي بشكل رسمي للانتقال إلى القلعة الحمراء يناير المقبل، حيث من المقرر، أن يعلن الأهلي عن الحصول على توقيع كهربا، فور إنهاء اللاعب مشكلته مع نادي الزمالك.

وقدم أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، مليون جنيه للاعب "مقدم تعاقد"، ، وقاموا بالتقاط صور التوقيع، تمهيدًا للإعلان عن الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية، في يناير المقبل، بشكل رسمي.

ودعى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الزمالك السابق والمحترف بالدوري البرتغالي لعقد جلسة خاصة في أحد الأمكان العامة، بعد عودة اللاعب إلى مصر.