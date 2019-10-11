شكرا لقرائتكم خبر عن وراء كل إمرأة عظيمة رجل.. خلف الكواليس في أمريكا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالو قديماً "خلف كل رجل عظيم إمرأة"، تدعم وتساند وتتحمل المسئولية لتقوده إلى أعلى درجات النجاح، ولكن ماذا عن العكس، عندما يصبح خلف كل امرأة عظيمة رجل، وتكفي كلمة رجل فهي لا تطلق عبثاً بل تحمل معنى عظيم، وهو ما تحقق بين الثنائيات الزوجية المصرية في لعبة الاسكواش.

خلف كواليس بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش التي تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال أكتوبر الجاري، العديد من الصور التي تحكي قصص رائعة عن الدعم والمساندة بين الأزواج كما ينبغي أن يكون.

الصور القادمة من البطولة الدولية والتي تعد واحدة من أكبر ثماني بطولات في اللعبة أظهرت مدى حرص علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً للرجال، على متابعة مباريات زوجته نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الثالثة عالمياً للسيدات، وأن يكون في مقدمة الحضور ناصحاً وداعماً، وكذلك طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً، والذي يحضر مباريات زوجته رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى، لتقوم هي الأخرى بمبادلة الأدوار ومتابعة مباريات زوجها.

روح أسرية لن تجدها بهذه الصورة إلا في لعبة الإسكواش، وبين اللاعبين المصريين الذين اعتادوا على حصد البطولات والتمثيل المصري المشرف في المحافل الدولية .

ونجح 6 مصريين في حجز مقاعدهم بهذا الدور وهم: علي فرج، محمد الشوربجي، طارق مؤمن، رنيم الوليلي، نور الطيب، نوران جوهر، و تعد بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش واحدة من أكبر ثماني بطولات في اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وكان البطل المصري محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، والبطلة رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، هما الثنائي الأخير المتوج بهذا اللقب في العام الماضي.

أما الثنائي الأشهر الذي تمكن من حصد هذا اللقب من قبل فكان البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً وزوجته نور الطيب المصنفة الثالثة للسيدات وذلك في نسخة 2017.



استعدادات نور الطيب



خلف كواليس البطولة

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رنيم الوليلي تتابع مباراة زوجها طارق مؤمن



رنيم الوليلي من المباراة



رنيم توقع للمعجبين الصغار



رنيم وطارق



كأس البطولة



محمد الشوربجي يؤازر بول كول بعد خسارته



نور وعلي