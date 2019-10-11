شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف حقيقة حضور 3 حكام احتفالية الأهلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت بعض المواقع الرياضية خبرا حول حضور 3 حكام احتفالية النادى الاهلى بدرع الدورى رقم 41 فى تاريخه، الذى أقيمت أمس فى أحد الفنادق.

وعلى الفور، فتحت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تحقيقا فوريا للتأكد من حضور كل من جهاد جريشة وأمين عمر ومحمد الحنفى احتفالية الأهلى بالتتويج بدرع الدورى.

واحتفل الأهلي بدرع الدوري رقم 41 والذي تسلمه الفريق الأحمر أمس الخميس، في حفل صاخب بأحد فنادق القاهرة الشهيرة وسط حضور كوكبة من نجوم كرة القدم فى مصر وكوكبة من كبار الإعلاميين والصحفيين.

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