الامارات | مؤمن زكريا يكشف عن موقف محمد صلاح من مرضه

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يكشف عن موقف محمد صلاح من مرضه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب الأهلي المصري مؤمن زكريا، عن موقف مواطنه نجم ليفربول محمد صلاح، بعد أزمة المرض الذي تعرض له أخيراً، وقال في تصريحات تلفزيونية أنه تلقى اتصالا من “أبومكه”، عرض عليه تسفيره للعلاج في بريطانيا أو ألمانيا أو الولايات المتحدة.

وكان مؤمن زكريا، قد تعرض إلى أزمة صحية أبعدته عن التدريبات وظهر مؤخراً في إحدى البرامج الرياضية ليكشف عن وضعه الصحي وهو ما تسبب في حالة من التضامن بين الوسط الرياضي المصري، مع حالته.

وكشف زكريا أن نتيجة الفحوص التي أجراها في ألمانيا مؤخرا، ستحدد موعد عودته للتدريبات، استعدادا للمشاركة في المباريات مع الفريق.