شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعال: يتعين على «البدري» اختيار منتخبات كبيرة لوديات الفراعنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعا رضا عبدالعال، نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك الأسبق، حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن يختار مواجهة منتخبات قوية في الوديات الدولية المقبلة لمنتخب الفراعنة للوقوف على حالة اللاعبين البدنية والفنية بشكل فعال، وذلك بعد خوض مباراة منتخب بتسوانا الودية والمقرر لها يوم الاثنين المقبل في إطار الاستعدادات لخوض غمار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021 والتي تستضيفها الكاميرون.

ويستعد المنتخب الوطني خلال الفترة الحالية لمواجهتي كينيا وجزر القمر والمقررفى نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة للبطولة القارية.

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ورشح عبدالعال في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط منتخبات الجزائر وتونس ونيجيريا والكاميرون لوديات منتخب الفراعنة المقبلة.

وقال إن الهدف من خوض مباريات ودية أمام منتخبات كبيرة في حجم منتخب نسور قرطاج، هو توفير عامل الاحتكاك القوي، بجانب كسر عامل الرهبة لدى اللاعبين المحليين المختارين بالقائمة والوقوف على نقاط الضعف والسلبيات لمعالجتها قبل خوض غمار التصفيات المؤهلة لبطولة القارة السمراء.

وعن اختيار الاتحاد المصري لكرة القدم حسام البدري لتولي القيادة الفنية لمنتخب الفراعنة أشار «عبدالعال» إلى أنه يعد اختيارا موفقا لما يمتلكه البدري من خبرة كبيرة في عالم التدريب على المستوى المحلي والإفريقي، خاصة أنه قاد النادي الأهلي إلى تحقيق العديد من البطولات عندما كان مدربا له.

وأكد «عبدالعال» أنه يتعين على الجماهير وجميع القيادات الرياضية مؤازرة حسام البدري وجهازه الفني المعاون لتحقيق النتائج المرجوة والمتمثلة في خوض تصفيات أمم إفريقيا بنجاح والتأهل إلى بطولة القارة السمراء 2021 على المستوى القاري، إلى جانب تخطي تصفيات كأس العالم والتأهل إلى مونديال 2022، متمنيا في الوقت ذاته التوفيق لمنتخب الفراعنة خلال الفترة المقبلة وجهازه الفني الجديد بقيادة «البدري» في تحقيق الفوز في جميع المواجهات التي سيخوضها والتتويج بالعديد من البطولات.