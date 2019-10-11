إيقاف 5 سنوات عقوبة لـ أمين اتحاد الكرة الأفغاني بسبب التحرش بلاعبات

الجمعة 11 أكتوبر 2019 أمين اتحاد الكرة الأفغاني قام الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الجمعة بتوقيع عقوبة الإيقاف خمسة أعوام بحق مسؤول سابق في اتحاد كرة القدم في أفغانستان، وذلك بسبب أحداث الاعتداء والتحرش الجنسي بلاعبات.

Advertisements وأوضح الفيفا أن ، الأمين العام السابق للاتحاد الأفغاني، "أدين بانتهاكات متعددة" لقواعد القيم. وكان أغازادا يشغل المنصب عندما اتهمت عدة لاعبات الرئيس السابق لاتحاد الكرة الأفغاني كرم الدين كريم بالتحرش الجنسي المتكرر بين عامي 2013 و2018، وقد كان أغازادا "على علم بتلك الإساءات وكان يجب عليه الإبلاغ عنها ومنعها"، حسب ما ذكره الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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