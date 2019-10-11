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كلوب يحصد مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

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أنس عبد الغني 0 تبليغ

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الجمعة 11 أكتوبر 2019

كلوب يحصد مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

أنس عبد الغني

كشف الاتحاد الانجليزي اليوم الجمعة عن المدرب الفائز رسميا بجائزة مدرب الشهر سبتمبر في

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وحصد الألماني يورجن كلوب مدرب نادي اليوم رسميا بجائزة أفضل مدرب في شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد قاد كلوب نادي ليفربول في 3 مباريات في شهر سبتمبر بالدوري الإنجليزي الممتاز وتمكن من الانتصار فيهم جميعا ليصبح النادي الوحيد في الدوري الذي ينتصر في جميع مبارياته حتى الآن هذا الموسم.

ويتواجد نادي ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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