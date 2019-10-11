كلوب يحصد مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

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الجمعة 11 أكتوبر 2019
أنس عبد الغني
كشف الاتحاد الانجليزي اليوم الجمعة عن المدرب الفائز رسميا بجائزة مدرب الشهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي
وحصد الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول اليوم رسميا بجائزة أفضل مدرب في شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقد قاد كلوب نادي ليفربول في 3 مباريات في شهر سبتمبر بالدوري الإنجليزي الممتاز وتمكن من الانتصار فيهم جميعا ليصبح النادي الوحيد في الدوري الذي ينتصر في جميع مبارياته حتى الآن هذا الموسم.
ويتواجد نادي ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري
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