كلوب يحصد مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

الجمعة 11 أكتوبر 2019

أنس عبد الغني

كشف الاتحاد الانجليزي اليوم الجمعة عن المدرب الفائز رسميا بجائزة مدرب الشهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي

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وحصد الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول اليوم رسميا بجائزة أفضل مدرب في شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد قاد كلوب نادي ليفربول في 3 مباريات في شهر سبتمبر بالدوري الإنجليزي الممتاز وتمكن من الانتصار فيهم جميعا ليصبح النادي الوحيد في الدوري الذي ينتصر في جميع مبارياته حتى الآن هذا الموسم.

ويتواجد نادي ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري