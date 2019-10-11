شكرا لقرائتكم خبر عن «مروض الدوري» يعود للأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

علمت "الخليج 365" من مصادرها الخاصة أن إدارة النادي الأهلي توصلت إلى اتفاق نهائي مع المدرب السويسري كريستيان جروس، لقيادة الفريق الكروي الأول حتى نهاية الموسم. وأكدت المصادر أن رئيس النادي أحمد الصائغ، والمدير التنفيذي لكرة القدم أحمد بامعوضه غادرا إلى دبي، حيث سيعقدان اجتماعاً مع جروس هناك سيعقبه توقيع العقد النهائي بين الطرفين.

ويُنتظر أن يتواجد جروس في جدة خلال اليومين القادمين، حيث سيحضر مباراة الأهلي أمام التعاون مساء الجمعة القادم من المدرجات، على أن يتسلم مهماته رسمياً بعد المباراة. وستكون مباراة الأهلي أمام الحزم مساء السبت 26 أكتوبر هي الأولى له كمدرب للأهلي.

يُذكر أن كريستيان جروس سبق له قيادة الأهلي في مرتين سابقتين كانت الأولى في موسم 2014 واستمر خلالها لمدة موسمين توجت بتحقيق ثلاثة ألقاب وهي كأس ولي العهد 2014 ولقب الدوري 2015 وكأس خادم الحرمين الشريفين 2015 ، قبل أن يعود مجدداً ويقود الأهلي في منتصف موسم 2016 واستمر حتى نهاية الموسم .