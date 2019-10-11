شكرا لقرائتكم الزمالك يحفز لاعبيه قبل مواجهة الأهلى بجزء من المستحقات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرف مسئولو نادي الزمالك، جزءا من مستحقات اللاعبين خلال الأيام القليلة المقبلة، لتحفيز اللاعبين قبل مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي، المقرر لها يوم السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز. وينتظر مسئولو الزمالك، انتعاش خزينة النادي خلال الفترة الحالية ليستغل ذلك في سداد مقدم عقود اللاعبين والرواتب الشهرية لهم لتحفيز الفريق قبل القمة. ويبحث جهاز الزمالك خلال الوقت الجاري عن مباراة ودية لخوضها قبل مواجهة الأهلي لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة للقمة لتصحيح المسار في الدوري خاصة بعد التعادل الأخير مع إف سي مصر بهدف لمثله في الجولة الثالثة من منافسات البطولة.

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