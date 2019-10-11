شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحقق فى حضور 3 حكام احتفالية الأهلى بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتحت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تحقيقا فوريا فى حضور 3 حكام هم: جهاد جريشة وأمين عمر ومحمد الحنفى احتفالية الأهلى بالتتويج بدرع الدورى بأحد الفنادق أمس. واحتفل الأهلي بدرع الدوري رقم 41 والذي تسلمه الفريق الأحمر أمس الخميس، في حفل صاخب بأحد فنادق القاهرة الشهيرة وسط حضور كوكبة من نجوم كرة القدم فى مصر وكوكبة من كبار الإعلاميين والصحفيين. وكشف مصدر باتحاد الكرة أن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، تواصل مع الحكام الثلاثة وتأكد من عدم حضورهم الاحتفالية، مؤكداً ان الحكام لم يحضروا مطالبا بعدم الزج بالحكام فى مثل هذه المهاترات، حفاظا على تركيزهم فى مباريات الدورى.

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