شكرا لقرائتكم تعرف على تشكيل مصر المقاصة أمام بيراميدز وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة، عن تشكيلة الفريق الفيومي أمام بيراميدز فى المباراة التى ستجمعهما ودياً اليوم الجمعة فى تمام الساعة الرابعة، على ستاد الدفاع الجوي، فى إطار استعداداته لمواجهة النادي المصرى البورسعيدي والمقرر لها يوم 17 أكتوبر فى الأسبوع الرابع بالدورى المصري الممتاز .

وجاء التشكيل كالاتي: محمود حمدي في حراسة المرمي، وأحمد مودي، وعصام صبحي، وشريف حازم، وأحمد ياسين، وأحمد محسن، وصلاح ريكو، ومحمد إبراهيم، وصلاح عاشور، ومحمد مسعد، وصلاح أمين .

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ويخطط الجهاز الفنى للمقاصة لتجربة جميع اللاعبين للوقوف على مستواهم الفنى لتغيير خطة الفريق فى المباراة المقبلة، بعد أن خسر آخر مباراتين بالدورى أمام الزمالك والجونة وهو ما صعب موقف الفريق بالدورى حيث يمتلك ثلاث نقاط فقط فى الدورى الممتاز .

وأكد أمين رفعت طبيب مصر المقاصة تعافى محمد رمضان صانع ألعاب الفريق من الإصابة التى ألمت به مؤخرا وأصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق الفيومى خلال الفترة المقبلة.