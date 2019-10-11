شكرا لقرائتكم مباراة مصر وبتسوانا في السابعة مساء الاثنين ببرج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توصل مسئولو منتخب مصر لاتفاق مع نظرائهم في بتسوانا على إقامة المباراة الودية بينهما المقرر لها يوم الإثنين المقبل ، فى السابعة مساء على ستاد برج العرب.

ويتوجه منتخب مصر مساء اليوم إلى الإسكندرية ، استعدادا للمباراة الودية بعد قرار الامن بنقلها إلى برج العرب بدلا من ستاد القاهرة.

وطلب اتحاد الكرة من الامن حضور 40 ألف مشجع، وهو ما وافق عليه الأمن مبدئيا على أن يتم طرح التذاكر خلال الساعات المقبلة.

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وكان حسام البدري ضم 22 لاعباً لمباراة بتسوانا ، وضمت القائمة: محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، حدد مواعيد مواجهتي الجولة الأولي والثانية لفريقنا الوطني أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات افريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون ، وأوضح محمد بركات مدير المنتخب الوطنى أن الفريق سيواجه كينيا في مصر يوم ١٤ نوفمبر على أن يلتقي جزر القمر يوم ١٨ من نفس الشهر.