شكرا لقرائتكم المستشار القانوني للأهلي يكشف تطورات حل أزمة كوليبالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للأهلي، أن النادي ينتظر حالياً قراراً من لجنة الالتزام والانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن أزمة الايفواري لاعب الفريق الهارب سليماني كوليبابي بعدما سبق وحددت اللجنة يوم 2 سبتمبر الماضي لسداد الغرامة الموقعة عليه قبل إيقافه لكن اللاعب لم يلتزم بدفعها.

كان كوليبالى قد رحل من الأهلى فى مايو 2017 سرًا وحصل مسئولو القلعة الحمراء على حكم بتغريمه 1.4 مليون دولار، وبعد رحيله عن الأهلى أعلن بارتيك ثيسل الأسكتلندى ضم كوليبالى رسميا فى أغسطس 2018 قبل أن ينضم للنجم الساحلى منذ عدة أسابيع.

وحاول النجم حل الأزمة مؤخراً حيث أوفد مندوباً عنه للقاهرة لحسم هذا الأمر لكن الاهلي والنجم لم يتفقان على أي حلول ليقرر الأهلي إخطار الفيفا بعدم سداد الغرامة.

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وأكد حلمي عبد الرازق في تصريحات لـ"الخليج 365" : تفاوضنا مع النجم الساحلي التونسي لإنهاء هذه الأزمة فعلاً لكن لم نصل لحل مناسب لذا يبقي الوضع على ما هو عليه.

وإستطرد المستشار القانوني للأهلي: أبلغنا الاتحاد الدولي أن اللاعب الإيفواري لم يدفع الغرامة المٌستحقة عليه وننتظر قراراً نهائياً في هذه الأزمة ، موضحاً أن الاهلي لن يتراجع عن الدفاع عن حقوقه.

ووقع الاهلي مع النجم الساحلي وبلاتينيوم الزيمبابوي والهلال السوداني في المجموعة الثانية بور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ويستهل الاهلي والنجم منافسات دور المجموعات أحد يومي 29 أو 30 نوفمبر المقبل في مدينة سوسة التونسية.