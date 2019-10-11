شكرا لقرائتكم المستشار القانوني للأهلي يكشف تطورات حل أزمة كوليبالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحاول النجم حل الأزمة مؤخراً حيث أوفد مندوباً عنه للقاهرة لحسم هذا الأمر لكن الاهلي والنجم لم يتفقان على أي حلول ليقرر الأهلي إخطار الفيفا بعدم سداد الغرامة.
وأكد حلمي عبد الرازق في تصريحات لـ"الخليج 365" : تفاوضنا مع النجم الساحلي التونسي لإنهاء هذه الأزمة فعلاً لكن لم نصل لحل مناسب لذا يبقي الوضع على ما هو عليه.
وإستطرد المستشار القانوني للأهلي: أبلغنا الاتحاد الدولي أن اللاعب الإيفواري لم يدفع الغرامة المٌستحقة عليه وننتظر قراراً نهائياً في هذه الأزمة ، موضحاً أن الاهلي لن يتراجع عن الدفاع عن حقوقه.
ووقع الاهلي مع النجم الساحلي وبلاتينيوم الزيمبابوي والهلال السوداني في المجموعة الثانية بور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ويستهل الاهلي والنجم منافسات دور المجموعات أحد يومي 29 أو 30 نوفمبر المقبل في مدينة سوسة التونسية.
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