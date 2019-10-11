شكرا لقرائتكم عمارة : عمر السعيد الأجدر بقيادة هجوم الفراعنة مع البدرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد عمارة نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن عمر السعيد مهاجم نادي الزمالك هو الأجدر بقيادة هجوم الفراعنة لأنه الأخطر على المرمى بين الثلاثي الذي ضمه حسام البدري المدير الفني للمنتخب في هذا المركز، وهم عمر السعيد، أحمد حسن كوكا، وحسام حسن.

أضاف نجم الأهلي السابق، أنه كان يتمنى أن يرى الثنائي مصطفى محمد مهاجم الزمالك الشاب، وأحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار إلى الجونة بين صفوف الفراعنة على اعتبار أنهم يمثلون مستقبل الهجوم في المنتخب الوطني.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، حدد مواعيد مواجهتي الجولة الأولي والثانية لفريقنا الوطني أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات افريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وأوضح محمد بركات مدير المنتخب الوطنى أن الفريق سيواجه كينيا في مصر يوم 14 نوفمبر على أن يلتقي جزر القمر يوم 18 من نفس الشهر.