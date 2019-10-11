عمارة : عمر السعيد الأجدر بقيادة هجوم الفراعنة مع البدرى...

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أضاف نجم الأهلي السابق، أنه كان يتمنى أن يرى الثنائي مصطفى محمد مهاجم الزمالك الشاب، وأحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار إلى الجونة بين صفوف الفراعنة على اعتبار أنهم يمثلون مستقبل الهجوم في المنتخب الوطني.
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، حدد مواعيد مواجهتي الجولة الأولي والثانية لفريقنا الوطني أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات افريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وأوضح محمد بركات مدير المنتخب الوطنى أن الفريق سيواجه كينيا في مصر يوم 14 نوفمبر على أن يلتقي جزر القمر يوم 18 من نفس الشهر.
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