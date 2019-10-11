شكرا لقرائتكم رامى ربيعة لجماهير الأهلى: مبروك البطولة المفضلة لنا جميعا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام رامى ربيعة مدافع النادى الأهلى، بتهنئة جماهير ناديه بالتتويج ببطولة الدوري رقم 41 فى تاريخ القلعة الحمراء .

وكتب رامى ربيعة عبر صفحته على تويتر: "مبروك البطوله المفضلة لنا جميعا وفى انتظار تحقيق البطولة الاغلى" فى إشارة للعودة لمنصة التتويج بدوري الابطال الافريقى الغائب عن القلعة الحمراء منذ 2013

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و خاض الأهلى 34 مباراة خلال الموسم الماضي، فاز فى 25 لقاء، و تعادل فى 5 مباريات أمام كل من الإسماعيلى "مرتين"، الإنتاج الحربى، والداخلية، بينما خسر 4 مواجهات فقط أمام الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب وبيراميدز "مرتين، وحقق الأهلى 80 نقطة، وأحرز لاعبوه 56 هدفا واهتزت شباكهم بـ20 هدفا فقط.

ويحصل فريق الأهلى على راحة من التدريبات اليوم وغداً على أن يستأنف تدريباته الأحد المقبل ثم يخوض مباراة ودية أمام الإعلاميين يوم الاثنين، فى إطار استعدادات الأحمر لمواجهة الزمالك المرتقبة يوم 19 أكتوبر الجارى فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز.

ويبدأ الأهلى منافسات دور المجموعات الافريقى أمام النجم الساحلى بتونس أحد يومى 29 أو 30 نوفمبر المقبل ثم يلعب مع الهلال السودانى بمصر أحد يومى 6 أو 7 ديسمبر ثم يخرج لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوى أحد يومى 27 أو 28 ديسمبر قبل أن يستضيف بطل زيمبابوى بمصر أحد يومى 14 أو 15 فبراير ثم يستضيف النجم الساحلى أحد يومى 21 أو 22 فبراير ويختتم المارد الأحمر منافسات دور المجموعات أمام الهلال بالسودان أحد يومى 6 أو 7 مارس.