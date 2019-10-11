شكرا لقرائتكم منتخب رجال الطائرة يخسر من اليابان 3/2 بكأس العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سقط منتخب رجال الكرة الطائرة الأول أمام نظيره اليابانى بنتيجة 3/ 2 فى إطار ثامن مواجهاته بكأس العالم المقام فى اليابان ويستمر حتى يوم 15 أكتوبر الجارى .

جاءت نتائج الأشواط: 25 /14، 25 /18، 25 /23، 30 /28، 15 / 13.

وتلقى منتخب مصر للكرة الطائرة الهزيمة أمس الخميس من بولندابنتيجة 3 / 0 فى سابع جولات المونديال، قبل أن يلتقى مع اليابان صاحب الأرض والجمهور اليوم الجمعة .

كما أن منتخب الطائرة تلقى خسارة ثقيلة أيضا من ايطاليا 3/0 قبل الهزيمة من بولندا.

وخاض منتخب مصر للكرة الطائرة 5 جولات فى مدينة ناجانو، قبل أن يعود إلى هيروشيما الأثنين لإستكمال مباريات البطولة .

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ونجح منتخب الطائرة فى الفوز على كل من استراليا وإيران قبل أن يتلقى 6 هزائم متتالية أمام البرازيل وكندا وروسياو إيطاليا وبولندا وأخيرا اليابان.

ويستكمل منتخب الطائرة مواجهاته بالمونديال أمام كل من، تونس والأرجنتين وأخيرا أمريكا أيام، 13، 14، 15 من نفس الشهر الجارى.

وتضم قائمة المنتخب فى هذه البطولة كلا من عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى ومحمد عادل ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى ومحمد عبد المحسن وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمود منصور وأحمد عبد العال ومحمد رضا،و يرأس البعثة أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الإتحاد، بينما لم يتوجه معه حسن عابد المدير الإدارى لظروف خاصة.