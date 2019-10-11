شكرا لقرائتكم الوحدة الإماراتي يقيل مدربه بعد مرور ثلاث جولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر نادي الوحدة الإماراتي إقالة الهولندي موريس شتاين من منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بسبب سوء نتائج الفريق في الموسم الجديد من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وذكرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية يوم الجمعة أن النادي قرر، بشكل مفاجئ، إقالة المدرب بعد أسبوع من هزيمة الوحدة أمام بني ياس 3 - 4 في الدوري، وهي الخسارة الثانية للفريق خلال أول ثلاث مباريات له بالدوري.

وأضافت الصحيفة أن النادي لم يحدد المدرب الذي يتولى المهمة خلفا لشتاين، لكنها أشارت إلى أنه سيكون من الأسماء الكبيرة التي سبق لها العمل بالمنطقة، أو دوري الخليج العربي، حيث تدرس الإدارة عددا من الملفات لاختيار الأنسب بشكل سريع. ورفض شتاين الحديث عن إقالته، واعتذر عن عدم الإدلاء بأي تصريحات.