شكرا لقرائتكم بارما يمدد تعاقده مع الإيفواري جيرفينيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي بارما الإيطالي لكرة القدم، يوم الجمعة، تمديد تعاقده مع الإيفواري جيرفينيو حتى يونيو 2022.

ونشر الموقع الرسمي للنادي، اليوم، صورا للاعب وهو يوقع على عقده الجديد، ويرفع قميصا مكتوبا عليه الرقم 2022 في إشارة لموعد نهاية العقد.

وانتقل جيرفينيو من نادي هيبي تشاينا فورتشون الصيني لبارما في صيف 2018. وسجل جيرفينيو13 هدفا مع بارما في 31 مباراة خاضها مع الفريق.