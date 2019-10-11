اخبار الرياضه

كلوب لا يفكر بتدريب منتخب ألمانيا في الوقت الراهن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم كلوب لا يفكر بتدريب منتخب ألمانيا في الوقت الراهن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي والحائز على جائزة أفضل مدرب في العالم إنه لا يفكر حاليا في تولي مهمة تدريب المنتخب الألماني لكرة القدم.

وأوضح اللاعب الألماني السابق في مقابلة بثتها شبكة "ماغينتا" التلفزيونية يوم الخميس: لا أشعر بهذا ولا أفكر فيه الآن. لا يمكنني أن أقول إنني الشخص المناسب لهذه المهمة بنسبة 100 بالمئة، مشيراً إلى أنه قد يفكر في الأمر إذا أثيرت هذه المسألة في أي وقت مستقبلاً ولكن ليس الآن.

ويتصدر جدول حاليا بفارق ثماني نقاط أمام مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني. وقال كلوب الذي يمتد عقده مع النادي الأحمر حتى 2022 وحقق معه لقب العام الماضي: حتى الآن ، أشعر بسعادة بالغة لما قدمته.

وفي المقابل ، ينتهي عقد يواخيم لوف مع المنتخب الألماني (مانشافت) بعد كأس العالم 2022.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كلوب لا يفكر بتدريب منتخب ألمانيا في الوقت الراهن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا