شكرا لقرائتكم كلوب لا يفكر بتدريب منتخب ألمانيا في الوقت الراهن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي والحائز على جائزة أفضل مدرب في العالم إنه لا يفكر حاليا في تولي مهمة تدريب المنتخب الألماني لكرة القدم.

وأوضح اللاعب الألماني السابق في مقابلة بثتها شبكة "ماغينتا" التلفزيونية يوم الخميس: لا أشعر بهذا ولا أفكر فيه الآن. لا يمكنني أن أقول إنني الشخص المناسب لهذه المهمة بنسبة 100 بالمئة، مشيراً إلى أنه قد يفكر في الأمر إذا أثيرت هذه المسألة في أي وقت مستقبلاً ولكن ليس الآن.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي حاليا بفارق ثماني نقاط أمام مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني. وقال كلوب الذي يمتد عقده مع النادي الأحمر حتى 2022 وحقق معه لقب دوري أبطال أوروبا العام الماضي: حتى الآن ، أشعر بسعادة بالغة لما قدمته.

وفي المقابل ، ينتهي عقد يواخيم لوف مع المنتخب الألماني (مانشافت) بعد كأس العالم 2022.