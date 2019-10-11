ليفربول يحتفي بمرور 4 اعوام على تعاقده مع المدرب يورغن كلوب









اسماء السيد - احتفل نادي ليفربول الإنكليزي بمرور أربعة اعوام على قدوم المدرب الألماني يورغن كلوب والذي تعاقد معه في الثامن من شهر اكتوبر من عام 2015 بعد استقالته من تدريب نادي بروسيا دوتموند الألماني بنهاية موسم (2014-2015).

وكان كلوب قد قرر الخلود للراحة على الاقل موسما كاملاً بعد استقالته من تدريب بروسيا دوتموند ، غير انه لم يتمكن من مقاومة إغراء العرض الذي وصله من إدارة ليفربول ليحل محل المدرب الإيرلندي بريندان رودجرز .

واحتفل موقع النادي الرسمي بالمدرب الألماني على طريقته الخاصة من خلال استعراض حصيلة الفريق تحت إشرافه ، حيث أكدت الأرقام بأنه صفقة ناجحة بكافة المقاييس ، خاصة ان هذا الاحتفال تزامن مع تصدر ليفربول لجدول ترتيب الدوري الإنكليزي بالعلامة الكاملة بعد مرور ثماني جولات من عمر البطولة ، مما عزز من من فرصة "الريدز" في التتويج بلقب "البريميرليغ" للمرة الأولى منذ عام 1990.

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وكان كلوب قد تمكن من جعل ليفربول واحداً من أفضل أندية قارة أوروبا ، بعدما قاده للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ، و هو العام الذي توج فيه المدرب الألماني بجائزة "ذا بيست" التي يمنحها الاتحاد الدولي "فيفا" لأفضل مدرب في العالم.

هذا ويُدين ليفربول إلى كلوب بعدما جعل الفريق يستعيد بريقه محلياً و دولياً ، ويخلق منه فريقاً قادراً على المنافسة على الألقاب ، وذلك بعد سنوات عانى فيها من ضعف جاهزيته التنافسية امام عمالقة إنكلترا خاصة و أوروبا عامة.

ونشر النادي على موقعه الإلكتروني وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة يورغن كلوب و هو يرفع كأس دوري أبطال أوروبا، وهو ما يعكس أهمية هذا الإنجاز الذي حققه ليفربول على الصعيد القاري .

يشا الى أن كلوب فشل في تحقيق لقب أبطال أوروبا مع نادي دورتموند بعدما خسر أمام مواطنه بايرن ميونيخ في نهائي البطولة عام 2013 ، مما جعله يبذل جهوداً أكبر مع ليفربول لإحراز "صاحبة الأذنين" .