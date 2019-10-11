لوف يقرر تدوير حراسة منتخب ألمانيا بين نوير و شتيغن









اسماء السيد - قرر المدرب الألماني يواكيم لوف منح الفرصة للحارس تير شتيغن ليكون أساسياً في تشكيلة المنتخب الألماني في اعقاب الضجة الإعلامية التي انتقدت استمرار بقائه احتياطياً لمانويل نوير.

وكان لوف قد كشف بأن تير شتيغن سيبدأ أساسياً في المباراة الودية التي جمعت ألمانيا بضيفتها الأرجنتين والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما ، على ان يكون نوير أساسياً في تشكيلة ألمانيا التي ستخوض مواجهة مهمة أمام استونيا في تصفيات كأس أوروبا 2020 في الثالث عشر من شهر اكتوبر الجاري .

هذا وعاد لوف ليؤكد بأن نوير سيبقى الحارس الأساسي للمنتخب الألماني في قادم الاستحقاقات ، معبراً عن سعادته بتواجد حارسين من الطراز الرفيع في قائمة بلاده.

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وكان تير شتيغن قد أثار ضجة كبيرة في بلاده عن مدى أحقيته ليكون حارساً أساسياً للمنتخب الوطني ، معلقاً بأنه يقدم أداء أقوى مما يقدمه نوير ، حيث أدت هذه التصريحات إلى إطلاق اولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونيخ تهديدات بسحب لاعبي فريقه من صفوف المنتخب الألماني في حال تقرر إبعاد نوير عن التشكيلة الاساسية .

وكان المتابعون قد أشاروا الى أن لوف سعى الى تهدئة التوتر من خلال منح الفرصة لتير شيتغن في مباراة ودية إعدادية لإظهار مهاراته مع الاحتفاظ بنوير في المباريات الرسمية.

يشار الى أن صحيفة "ماركا" الإسبانية قد نظمت استطلاعا للرأي حول الحارس الذي يستحق ان يكون أساسياً ، لتنحاز غالبية الجماهير الإسبانية لتير شتيغن ، لأنها تراه الأحق والأجدر من نوير في حماية العرين الألماني .

