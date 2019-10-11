بوغبا يشترط مضاعفة راتبه للبقاء في مانشستر يونايتد









اسماء السيد - اشترط الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد مضاعفة راتبه الأسبوعي الحالي للبقاء ضمن صفوف الفريق والموافقة على توقيع عقد طويل المدى.

وكانت تقارير عديدة قد أشارت الى عزم بوغبا ترك مانشستر يونايتد والعودة إلى نادي يوفنتوس الإيطالي او الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني خلال الانتقالات الصيفية القادمة .

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن بوغبا رد على طلب إدارة "اليونايتد" بتجديد عقده مع الفريق إلى ما بعد شهر يونيو من عام 2021 مع اشتراطه تقاضي راتب اسبوعي قدره 600 الف جنيه استرليني (أي ضعف ما يحصل عليه حالياً) .

هذا وتتباين القراءات بشأن الشرط الذي طلبه بوغبا ، حيث أشارت تقارير الى أن النجم الفرنسي يريد إحراج مسؤولي النادي امام الجماهير لإدراكه جيداً استحالة تلبية هذا الشرط في ظل تواضع النتائج التي سجلها الفريق هذا الموسم ، فيما أشارت تقارير اخرى الى أن اللاعب يريد البقاء على ان يكون ذلك بمقابل كبير و قبل فتح باب الانتقالات الشتوية بعد تأكده بأن ريال مدريد ويوفنتوس يراهنان على الدنماركي كريستيان ايريكسن لاعب وسط نادي توتنهام هوتسبير الذي سيكون متاحاً في صفقة انتقال حر (مجاناً) لأن عقده مع النادي اللندني سينقضي في شهر يونيو المقبل.