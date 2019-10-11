غنابري مدافعا عن مولر: "يستحق احتراما أكبر"









اسماء السيد - اعتبر نجم بايرن ميونيخ ومنتخب المانيا لكرة القدم سيرج غنابري أن زميله في النادي البافاري توماس مولر يستحق "احتراما أكبر" بعد الدور الثانوي الذي بات يلعبه في صفوف الفريق لا سيما بعد انتقال البرازيلي فيليبي كوتينيو قادما من برشلونة على سبيل الاعارة.

وقال غنابري في مؤتمر صحافي مع منتخب بلاده في دورتموند الجمعة في ما بدا انتقادا مبطنا الى مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش "حقق توماس كل شيء، وهو يستحق احتراما اكبر".

وكان مولر صرح لمجلة "كيكر" الالمانية الاربعاء انه ليس سعيدا بعد بقائه اسير مقاعد الاحتياطيين في مباريات فريقه الخمس الاخيرة وسط تقارير عن امكانية رحيله خلال سوق الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير المقبل.

وفي العادة، يرفض اللاعبون الرد على اسئلة تتعلق بانديتهم خلال تواجدهم مع المنتخب الوطني لكن غنابري شذَّ عن القاعدة بقوله "من الصعب تصور بايرن ميونيخ من دون مولر".

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واضاف "ما هو واضح بان اي لاعب لا يلعب كثيرا يشعر بعدم الرضا".

وفضل كوفاتش الاستعانة بكوتينيو كلاعب وسط مهاجم وراء الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وكان مولر انضم الى صفوف بايرن ميونيخ عندما كان لا يزال في المدرسة وقد خاض في صفوفه قرابة 500 مباراة سجل خلالها 186 هدفا وساهم في احرازه لقب الدوري المحلي 8 مرات ودوري ابطال اوروبا مرة واحدة عام 2013.

وكان مولر الى جانب ماتس هوملز وجيروم بواتنغ استبعدوا من صفوف منتخب المانيا نهائيا لانهم لا يدخلوا ضمن مخططات المدرب يواكيم لوف.