مبارزة بين الخشبات الإيطالية تميل لمصلحة دوناروما









اسماء السيد - تزداد حدة التنافس بين حارسي مرمى منتخب إيطاليا لكرة القدم جانلويجي دوناروما وسالفاتوري سيريغو، في وقت يستعد فيه لاعبو المدرب روبرتو مانشيني لحسم بطاقة التأهل إلى كأس أوروبا 2020 خلال استقبالهم اليونان السبت في الجولة السابعة من المجموعة العاشرة.

بقي سيريغو (32 عاما) لسنوات في ظل العملاق جيجي بوفون المعتزل بعد فشل أبطال العالم أربع مرات بالتأهل الى مونديال روسيا 2018.

وفي وقت كان سيريغو الاسم البديهي لخلافة حارس يوفنتوس، ظهر الشاب دوناروما (20 عاما) بقوة وملأ فراغ حامل الرقم القياسي في عدد المشاركات الدولية مع ايطاليا (176)، ليضع حامي عرين ميلان نفسه على رأس ترتيب الحراس في "سكوادرا أتسورا".

قال مانشيني "سيريغو يعرف جيدا الترتيب، نعلم انه يمكننا الاعتماد عليه وعلى الآخرين... دوناروما هو الخيار الأول، لكن في هذا المركز نحصل تماما على الحماية".

يحظى دوناروما (14 مباراة دولية) بأفضلية الحارس الاول متقدما على حارس تورينو الذي خاض 22 مباراة دولية منذ عام 2010.

ويبحث مانشيني، المستلم مهامه بعد خيبة فشل التأهل الى المونديال الاخير للمرة الاولى منذ 1958 والخروج من دور المجموعات في 2010 و2014، عن تجديد وجوه تشكيلته من خلال الدفع بشبان أمثال دوناروما ولاعب وسط انتر المتألق راهنا ستيفانو سنسي.

وبعد أن أصبح أصغر حارس يخوض مباراة في الدوري المحلي "سيري أ" بعمر 16 سنة و142 يوما، كرر دوناروما هذه السابقة مع المنتخب بخوض مباراته الدولية الاولى بعمر 17 عاما و189 يوما.

- قلق محلي -

خاض كل من الحارسين ثلاث مباريات في أول ست مباريات من تصفيات كأس أوروبا 2020، فتلقى سيريغو هدفا ودوناروما اثنين.

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لكن ميلان يحقق بداية بطيئة جدا في الدوري المحلي مع اربع خسارات في سبع مباريات وتلقى دوناروما ثمانية أهداف في ست مباريات، ما أطاح مدربه ماركو جامباولو وجاء بدلا منه ستيفانو بيولي.

أما سيريغو، المولود في جزيرة سردينيا والمتوج باربعة القاب في الدوري الفرنسي مع باريس سان جرمان بين 2013 و2016، فتلقى 10 أهداف مع تورينو الذي يحتل المركز العاشر.

انسحب دوناروما من المباراة الاخيرة لميلان امام جنوى (2-1) بسبب المرض، لكن مانشيني اشار الى جهوزيته لخوض مباراتي اليونان في روما وليشتنشتاين الثلاثاء.

تتصدر ايطاليا مجموعتها بستة انتصارات كاملة، ويمكنها ضمان رحلتها القارية خلال فترة التوقف الحالية.

ويعول مانشيني على امثال دوناروما، لاعب وسط انتر نيكولو باريلا ومهاجم روما نيكولو تسانيولو العائد بعد تنزيله الى تشكيلة منتخب تحت 21 عاما لاسباب انضباطية، فيما فضل مانشيني التخلي عن خدمات المهاجم المخضرم فابيو كوالياريلا.

واختير ظهير ايمن نابولي جوفاني دي لورنتسو للمرة الاولى، ويعود الظهيران كريستيان بيراغي وليوناردو سبيناتسولا بعد غيابهما عن تشكيلة ايلول/سبتمبر الماضي.

وتماشيا مع التجديد الحاصل في المنتخب، عمدت ايطاليا الى اطلاق قميصها الاخضر الجديد لترتديه ضد اليونان وذلك للمرة الثانية فقط في تاريخها.

أصر مانشيني مدرب مانشستر سيتي الانكليزي وانتر السابق "أنا من الطراز القديم، أفضّل الازرق او الابيض".

وتشهد المجموعة عينها، مواجهة قوية بين فنلندا الثانية بفارق ست نقاط عن ايطاليا مع مضيفتها البوسنة والهرسك الرابعة التي ستحاول تعويض نكساتها الاخيرة، فيما تأمل ارمينيا في تحقيق فوزها الرابع في خمس مباريات عندما تحل ضيفة على ليشتنشتاين المتواضعة ومتذيلة الترتيب في محاولة لتضييق الخناق على وصافة المجموعة. ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة الى الادوار النهائية المقررة الصيف المقبل.