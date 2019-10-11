شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج متميزة للاعبى منتخب الترايثلون ببطولة كأس أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان سامح الصريطى على دعم لاعبى منتخب الترايثلون ببطولة كأس أفريقيا المقامة حالياً بالأقصر، حيث تواجد فى السباقات والتقط الصور التذكارية مع الفائزين وبعض الجماهير المتواجدة، كما تواجد اللواء عماد البنانى عضو مجلس إدارة اتحاد الترايثلون.

وخطف فارس الزعابى نجم منتخب الإمارات برونزية المحترفين بكأس أفريقيا للترايثلون، وفازت بسملة السلامونى لاعبة المنتخب الوطنى بذهبية بطولة كاس أفريقيا والبطولة العربية للديواثلون المقامة بالأقصر، مرحلة تحت 23 سنة.

كما فازت هايدى تيمور لاعبه المنتخب الوطنى للترايثلون تحت 19 سنة بالمركز الأول فى بطولة كأس أفريقيا للترايثلون المقامة بمدينة الأقصر اليوم الجمعة.

وانطلقت سباقات الركض، منذ قليل، اليوم الجمعة، ضمن فعاليات البطولة العربية والإفريقية للداوثلون، بكورنيش النيل بمحافظة الأقصر، بمشاركة حوالى 400 شاب وفتاة، والتى ينظمها الاتحاد المصرى للترايثلون برئاسة اللواء أحمد ناصر.

وانطلقت السباقات رسمياً من ساحة معبد الكرنك، تحت إشراف اللواء محمود سيد حسين كامل مدير عام الاتحاد الثلاثى للترايثلون.

وفاز عبد الرحمن شريف بالمكز الثاني بمرحلة الجونيور ببطولة كاس افريقيا للديواثلون المقامة بالاقصر.

وفاز سيد شريف بالمركز الثالث بمرحلة الجونيور. فاز خالد الشبكشي بالمركز الأول فى سباق السوبر اسبرنت مرحلة 30 - 34 . وفاز محمد الجوهري بالمركز الثاني عربيا و افريقيا و جمهوريه مرحله 30 - 34.

وفازت جومانه ياسر لاعبة المنتخب الوطني ونادي طلائع الاسطول البحري بالمركز الثالث بمرحلة الجونيور تحت 19 سنة.

وفاز محمد حامد بالمركز الاول في سباق الشباب وفاز خالد علي صادق بالمركز الثاني لنفس السباق.

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وفازت جنه محمد بالمركز الثاني في سباق الجونيور تحت 19 سنة.

وتوجت نيرة محمد بذهبية سباق المراحل السنية تحت 23 سنة.

وفاز مارك ماتا بفضية سباق الجونيور تحت 17 سنة



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