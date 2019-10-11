فيديو جراف.. أرقام مثلث هجوم الأهلى فى عهد فايلر مقارنة بـ لاسارتى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح الثلاثى جونيور أجايى ورمضان صبحى وحسين الشحات، لاعبو الأهلى، يمثلون مثلث الهجوم المرعب على المنافسين بالموسم الجديد بعد الانسجام والتفاهم بينهم وباتوا من ثوابت التشكيل لدى المدير الفنى السويسرى رينيه فايلر، والذى ساهم فى تطوير أدائهم مقارنة بمستواهم مع الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق للأهلى. نستعرض أرقام مثلث الرعب الأهلاوى مع فايلر مقارنة بـ لاسارتى -جونيور أجايى -جونيور أجايى مع فايلر شارك فى 6 مباريات سجل 5 أهداف مع لاسارتى شارك فى 23 مباراة سجل 5 Advertisements -رمضان صبحى -رمضان صبحى مع فايلر شارك فى 5 مباريات سجل 3 أهداف مع لاسارتى شارك فى 31 مباراة سجل هدفين -حسين الشحات -حسين الشحات مع فايلر شارك فى 5 مباريات سجل 7 أهداف مع لاسارتى شارك فى 25 مباراة سجل 5 أهداف

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