شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة الموافق 11/10/2019 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، والتى كان أبرزها بعثة المنتخب العسكرى تعتمد على "المعلبات" فى رحلة الصين، وفايلر يستفسر عن الأجواء فى تونس والسودان وزيمبابوى.. اعرف التفاصيل.

بعثة المنتخب العسكرى تعتمد على "المعلبات" فى رحلة الصين

استقرت بعثة المنتخب العسكرى لكرة القدم على اصطحاب كمية كبيرة من الأطعمة المعلبة فى رحلة الصين، رغم وجود مطعم فى الفندق الذى ستقيم به البعثة، وذلك خوفاً من عدم إعجاب اللاعبين بتناول الأكل الصينى .

فايلر يستفسر عن الأجواء فى تونس والسودان وزيمبابوى.. اعرف التفاصيل

استفسر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، خلال اليومين الماضيين، عن عدة أمور خاصة برحلات الفريق المُرتقبة إلى تونس وزيمبابوى والسودان لخوض مباريات فيها ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

محمد الشوربجي وطارق مؤمن يتأهلان لنصف نهائي أمريكا المفتوحة للاسكواش..صور

حجز الثنائي المصري، محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش، طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث، أخر مقعدين في الدور نصف النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة والتي تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ارتياح فى الأهلى بعد تحسن حالة السولية قبل مواجهة الزمالك

سادت حالة من الارتياج داخل الجهاز الفني للأهلى بعد تحسن حالة عمرو السولية لاعب وسط الفريق، بعد تعرضه لإصابة بجزع في الرباط الخارجي للكاحل، خلال مشاركته في مباراة أسوان بالدوري وانتهت بفوز الفريق بخمسة أهداف مقابل هدف.

مدرب الإسماعيلى يطلب الاستغناء عن نيمار فى الشتاء

أخطر الصربى ميودراج يسيتش، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، مسئولى ناديه برغبته فى الاستغناء عن خدمات خليل حجى "نيمار" لاعب الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب تواضع مستواه الفنى والبدنى وحاجته لوقت طويل للظهور فى التشكيلة الأساسية للدراويش .

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الأهلي يشيد بتنظيم بريزنتيشن لحفل تسليم درع الدورى.. والخطيب يشكر النبراوى

أشاد مسئولو النادى الأهلي بحفل استلام درع الدورى العام الذى أقيم أمس، الخميس، فى أحد الفنادق الكبرى بحضور مجلس إدارة النادى الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وجهاز الكرة بالكامل، ومسئولى شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوى ولفيف من نجوم النادى الأهلي السابقين ورموز الإعلام والصحافة.

اختبار طبى لشيكابالا لتحديد موقفه من العودة للتدريبات الجماعية

يخضع محمود عبد الرزاق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، للاختبار قبل مران الفريق الأبيض غدا لتحديد مدى قدرته على المشاركة فى التدريبات الجماعية من عدمها والتى على ضوئها يتحدد موقفه من لقاء القمة أمام الأهلى، المقرر لها يوم 19 أكتوبر فى الجولة الرابعة من الدوري الممتاز .