شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة عن هجوم الفراعنة: عمر السعيد الأخطر بين كوكا وحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث محمد عمارة نجم النادى الأهلي السابق ومنتخب مصر، عن اللاعب الأجدر بقيادة هجوم الفراعنة فى المباراة الودية المرتقبة أمام بتسوانا، والتى تقام الاثنين المقبل فى إطار استعدادات المنتخب الوطنى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكان 2021.

وقال عمارة، لـ"الخليج 365"، عمر السعيد مهاجم نادى الزمالك هو الأجدر بقيادة هجوم الفراعنة لأنه الأخطر على المرمى بين الثلاثى الذى ضمه حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب فى هذا المركز، وهم عمر السعيد، أحمد حسن كوكا، وحسام حسن.

وأضاف نجم الأهلي السابق أنه كان يتمنى أن يرى الثنائى مصطفى محمد مهاجم الزمالك الشاب، وأحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى المعار إلى الجونة بين صفوف الفراعنة على اعتبار أنهما يمثلان مستقبل الهجوم فى المنتخب الوطنى.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، كاف، حدد مواعيد مواجهتى الجولة الأولى والثانية لفريقنا الوطنى أمام كينيا وجزر القمر فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وأوضح محمد بركات مدير المنتخب الوطنى أن الفريق سيواجه كينيا في مصر يوم 14 نوفمبر على أن يلتقي جزر القمر يوم 18 من نفس الشهر.