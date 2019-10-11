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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. خسارة رجال منتخب الطائرة أمام اليابان فى ثامن مواجهات المونديال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب رجال الكرة الطائرة الأول من نظيره اليابانى بنتيجة 3 / 2 فى إطار ثامن مواجهاته بكأس العالم المقام فى اليابان، الذى يستمر حتى يوم 15 أكتوبر الجارى،وجاءت نتائج الأشواط: 25 /14 , 25 /18 , 25 /23 , 30 /28 , 15 / 13.
وتلقى منتخب مصر للكرة الطائرة هزيمة، أمس الخميس، من بولندا بنتيجة 3 / 0 فى سابع جولات المونديال، كما أن منتخب الطائرة تلقى خسارة ثقيلة أيضا من إيطاليا 3 / 0 قبل الهزيمة من بولندا.
وخاض منتخب مصر للكرة الطائرة 5 جولات فى مدينة ناجانو، قبل أن يعود إلى هيروشيما الاثنين لاستكمال مباريات البطولة.
ونجح منتخب الطائرة فى الفوز على كل من أستراليا وإيران قبل أن يتلقى 6 هزائم متتالية أمام البرازيل وكندا وروسيا وإيطاليا وبولندا وأخيرا اليابان.
ويستكمل منتخب الطائرة مواجهاته بالمونديال أمام كل من، تونس والأرجنتين وأخيرا أمريكا أيام، 13 ، 14 ، 15 من نفس الشهر الجارى.
وتضم قائمة المنتخب فى هذه البطولة كلا من عبد الله عبد السلام و حسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى و محمد عادل ورشاد شبل و عبد الرحمن سعودى و محمد عبد المحسن وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمود منصور وأحمد عبد العال ومحمد رضا،و يرأس البعثة أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الإتحاد ، بينما لم يتوجه معه حسن عابد المدير الإدارى لظروف خاصة.
منتخب الطائرة
منتخب الطائرة
منتخب الطائرة
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