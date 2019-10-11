شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى يكرم المشاركين فى نصف ماراثون الجونة بحضور جدو وعمرو بركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حسام غالى مدير الكرة بفريق الجونة على تسليم الميداليات للمشاركين فى نصف ماراثون الجونة، الذى انطلق صباح اليوم الجمعة.

ونشرت الصفحة الرسمية للجونة عبر حسابها على موقع تويتر، صوراً من تكريم المشاركين فى نصف الماراثون، حيث ظهر أكثر من لاعب من لاعبى الجونة لدعم المشاركين وفى مقدمتهم محمد ناجى جدو وعمرو بركات.

ويمتلك نادى الجونة ثلاث نقاط فى رصيده بمسابقة الدورى العام بعد فوز وحيد حققه الفريق الساحلى فى ثلاث جولات من عمر المسابقة، وكان فريق الجونة قد خسر فى مباراتى الجولة الأولى أمام الإسماعيلى والثانية أمام الاتحاد السكندرى بهدف نظيف قبل أن يفوز على مصر المقاصة فى الجولة الثالثة بنفس النتيجة.

Advertisements



حسام غالي



حسام غالي مع المشاركين في الماراثون



لاعبو الجونة